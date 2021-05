Revue de presse: Girls5eva

News Séries

La semaine dernière, Peacock lançait sa nouvelle série, Girls5eva.

Girls5eva suit un ancien groupe des années 90 qui n'a percé que le temps d'un single, qui se retrouve samplé par un jeune rappeur. Ses membres se réunissent alors pour retenter de réaliser leur rêve de devenir des pop stars. Elles sont peut-être des adultes qui doivent jongler entre leurs partenaires, leurs enfants, leurs dettes, des parents vieillissants et des maux d'épaules, mais ne peuvent-elles pas aussi être Girls5eva ?



Au casting, on retrouve Busy Philipps, Sara Bareilles, ou encore Renée Elise Goldsberry.



Les critiques sont emballés :



Le casting est si bien choisi, et les enjeux sont si reconnaissables que l'on a droit à la première comédie de 2021 à regarder absolument.

-- RogerEbert.com/Roxana Hadadi



Girls5eva a toujours l'air trop courte parce qu'on rit à tut ce qu'il y a dans les épisodes. Si vous avez grandi en écoutant la scène musicale adolescente durant le nouveau millénaire, vous retrouverez tout ce que vous avez aimé, et beaucoup de choses que vous avez manqué.

-- IndieWire/Kristen Lopez



Avec quatre leads fantastiques et une écriture affutée, Girls5eva devrait donner entière satisfaction aux fans de Fey/Carlock.

-- Decider/Joel Keller



La série repose davantage sur ses blagues que sur son histoire. Mais quelles blagues! Comme ses personnages, Girls5eva trouve trouve sa voix, et le fait avec style.

-- Variety/Daniel D'Addario



Regardez le trailer de la série Girls5eva :





