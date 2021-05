Revue de presse : Jupiter's Legacy

News Séries

Seriesaddict.fr le 10/05/2021 à 18h40 par Amelie Brillet | Revue de Presse | 0

2021 - Netflix

La semaine dernière, Netflix lançait sa nouvelle série, Jupiter's Legacy.

Dans Jupiter's Legacy, après près d'un siècle passé à garder l'humanité en sécurité, la première génération de super-héros doit s'en remettre à ses enfants pour poursuivre leur héritage. Mais des tensions montent alors que les jeunes super-héros veulent montrer leur valeur, et on du mal à égaler l'image publique de leurs parents.



Au casting, on retrouve Josh Duhamel, Ben Daniels, ou encore Leslie Bibb.



Les critiques ne sont ne sont pas convaincues :



Beaucoup des 8 premiers épisodes sont consacrés à raconter des histoires d'origines parallèles, qui alourdissent la structure de la série. Mais des thèmes intéressants apparaissent ici et là.

-- RogerEbert.com/Brian Tallerico



L'histoire est très compliquée et et a un casting qui semble sans fin.

-- San Francisco Chronicle/Bob Strauss



Pour une série de super héros, Jupiter's League a l'air d'être au ralenti. Le résultat est un drame impressionnant par sa portée, ajoutant une autre série la longue liste d'adaptation de comics sombres, mais qui est frustrante par son rythme lent, oscillant entre des timelines jumelles durant ses 8 épisodes.

-- CNN/Brian Lowry



Jupiter's League est l'une des plus faibles et des plus oubliables du genre. C'est ennuyeux, et les visuels n'élèvent même pas le niveau.

-- The Hollywood Reporter/Dan Fienberg



Regardez le trailer de la série Jupiter's Legacy :





Pour plus d'informations, rendez-vous sur la fiche série de Jupiter's Legacy