Revue de presse : Lisey's Story

le 04/06/2021

Aujourd'hui, Apple TV+ lance sa nouvelle série, Lisey's Story.

Lisey's Story est l'adaptation du roman éponyme de Stephen King de 2006. Le thriller, profondément personnel, suit Lisey deux ans après le décès de son mari. Suite à une série d'événements, Lisey a commencé à faire face à des réalités étonnantes concernant son mari qu'elle avait refoulées et oubliées.



C'est King lui-même qui a écrit les 8 épisodes de la mini-série. C'est un roman très personnel pour lui, qu'il a écrit après avoir faire face à un accident qui a failli lui coûter la vie. Il est rentré chez lui, et sa femme avait rangé son bureau, ce qui lui a donné un aperçu de ce que pourrait être la vie sans lui...



Au casting, on retrouve Julianne Moore dans le rôle titre, Clive Owen dans celui de son mari, ou encore Jennifer Jason Leigh.



Les critiques ne sont pas complètement conquises :



La plus grande frustration de la série est son opacité là où il devrait y avoir de la précision, et son incapacité à réunir ses deux moitiés de romance et d'horreur dans un tout cohérent et satisfaisant.

-- RogerEbert.com/Roxana Hadadi



D'un côté, une esthétique magnifique et un casting hautement qualifié. De l'autre, une histoire trop remplie et bizarre.

-- The Daily Beast/Nick Schager



Baucoup d'éléments fonctionnent bien: ce qui doit faire peur fait peur, ce qui est censé être émouvant l'est. Et Moore, toujours excellente quand elle incarne des femmes qui essaient de paraitre calme, est en bonne forme. Mais les téléspectateurs pourraient se demander où Lisey's Story veut en venir, pourquoi son regard constant sur une période difficile dans la vie d'une femme a tellement de choses en trop, souvent bizarres, qui ne trouvent pas de conclusion.

-- Variety/Daniel D'Addario



C'est d'un ennui monumental... et le casting, sur lequel il n'y a rien à redire, ne peut rien faire pour améliorer la situation...

-- Newsday/Verne Gay



Regardez le trailer de la série Lisey's Story :





