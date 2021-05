News Séries

Seriesaddict.fr le 05/05/2021

2021 - Disney +

Hier, Disney+ lançait sa nouvelle série, Star Wars: The Bad Batch.

Dans Star Wars: The Bad Batch, on verra des clones d'élite et expérimentaux du Bad Batch alors qu'ils trouvent leur chemin dans une galaxie changeant rapidement, après la guerre des clones.



Regardez le trailer de la série Star Wars: The Bad Batch :





