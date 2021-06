Revue de presse : Sweet Tooth

News Séries

Aujourd'hui, Netflix lance sa nouvelle série, Sweet Tooth.

Sweet Tooth est basée sur le personnage mi-garçon mi-cerf créé par Jeff Lemire pour DC Comics. Elle raconte l'histoire de Gus - en partie cerf, en partie garçon - qui quitte sa maison dans la forêt pour trouver le monde extérieur ravagé par un événement cataclysmique.



Au casting, on retrouve Christian Convery, Nonso Anozie, ou encore Dania Ramírez.



Les critiques acclament la série de façon unanime !



Dans la nouveau conte de fée de Netflix, très agréable et sincère, le monde post-apocalyptique semble moins inhospitalier et dur que ce dont on a l'habitude, ce qui est rafraichissant. Ce n'est définitivement pas une utopie remplie de joie, mais c'est un antidote aux mondes sombres et maussades que l'on voit d'habitude dans l'univers des séries post-apocalyptique qui est plein d'amour, d'espoir, de beauté et de douceurs.

-- The Playlist/Charles Barfield



Les performances sont solides, mais c'est l'écriture qui garde constamment son inventivité et sa réalisation robuste qui font que le projet est différent. C'est sincère et fantastique en même temps.

-- RogerEbert.com/Brian Tallerico



Si l'on peut supporter l'aspect un peu niais du début, le manque de sous texte ne sera pas un problème. La plupart des éléments de Sweet Tooth fonctionnent, les performances sont solides, les scènes d'action palpitantes, et la musique encadre parfaitement le tout.

-- The Hollywood Reporter/Dan Fienberg



L'adaptation du comic aurait pu être plus spirituelle, et il aurait pu être intéressant de voir ce matériel dans notre propre monde en période de pandémie, mais elle aurait été dure. Filtré les éléments grâce au regard de Gus, ce qui crée juste assez de distance par rapport à la réalité pour correspondre au style palpitant de la littérature pour jeunes adultes, et évite d'être un nouvel essai bizarre de nous rappeler à notre monde en quarantaine.

-- Rolling Stone/Alan Sepinwall



Regardez le trailer de la série Sweet Tooth :





