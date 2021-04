Dexter: un trailer pour le revival, qui sera de retour cet automne

News Séries

Seriesaddict.fr le 30/04/2021

Dexter sort officiellement de sa retraite fin 2021: Showtime a dévoilé un premier teaser pour son revival, confirmant par la même occasion que a série serait de retour à l'automne.

Le revival façon mini série de 10 épisodes de Dexter se précise: on sait que le serial killer sera de retour cet automne, dans un premier teaser qui devrait redonner le sourire aux fans:





La série reprendra 10 ans après les événements du series finale de 2013, Michael C. Hall ayant quitté son rôle de bûcheron de l'Oregon, pour s'installer dans la ville fictionnelle d'Iron Lake, dans l'Etat de New York. Clancy Brown jouera l'antagoniste principal de la saison, Kurt Caldwell, le maire non officiel d'Iron Lake. Le casting est complété par Julia Jones, Alano Miller et Jamie Chung Clyde Phillips , qui reprendra son rôle de showrunner, a déclaré que le revival de changerait rien de ce qui s'est passé dans les 8 premières saisons de Dexter.

