Sweet Tooth: Une date et un trailer pour l'adaptation de Netflix

News Séries

Seriesaddict.fr le 01/05/2021 à 14h16 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2021 - Netflix

Netflix a dévoilé une date et un trailer pour Sweet Tooth.[couper ici ]



L'adaptation DC Comics de 8 épisodes sera diffusée dès le vendredi 4 juin. La chaîne a pour le moment dévoilé un trailer:





Produite par Robert Downey Jr. et Susan Downey, le casting compte Will Forte James Brolin (voix du narrateur), Nonso Anozie et Adeel Akhtar Sweet Tooth est décrite comme un livre d'enfant pour toute la famille où Gus, mi-garçon mi-cerf, quitte sa maison dans la forêt pour trouver le monde extérieur ravagé par un élément cataclysmique. Il se joint à une famille de fortune, composée d'humains et d'hybrides enfants-animaux comme lui, à la recherche de réponses sur ce nouveau monde et le mystère derrière l'origine des hybrides.

Source : TV Line