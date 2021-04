CW programme ses séries d'été: Stargirl, Roswell et Riverdale

News Séries

CW a dévoilé son calendrier d'été, avec notamment des dates de retour pour ses séries Riverdale, Stargirl et Roswell, New Mexico.

La chaîne a dévoilé que le retour de Riverdale prendrait plus de temps que prévu. Initialement annoncée pour le mercredi 7 juillet, la saison 5 débutera finalement un mois plus tard, le mercredi 11 août.



La saison de Stargirl a quant à elle enfin une date de lancement pour sa saison 2, le mardi 10 août, où elle sera d'abord en duo avec Superman & Lois, qui terminera sa première saison, puis avec Supergirl, qui reviendra le mardi 24 août pour ses 13 derniers épisodes.



La saison 3 de Roswell, New Mexico débutera quant à elle le lundi 26 juillet, et la saison 3 de In The Dark a été repoussée au mercredi 23 juin (au lieu du 9 juin).



CALENDRIER D'ÉTÉ DE CW



MERCREDI 23 JUIN

In The Dark - Début de saison 3



LUNDI 26 JUILLET

Roswell, New Mexico - Début de saison 3



MARDI 10 AOUT

Stargirl - Début de saison 2



MERCREDI 11 AOUT

Riverdale - Retour



MARDI 24 AOUT

Supergirl - Retour

