Lucifer: Un trailer et des photos pour la saison 5b

News Séries

Seriesaddict.fr le 01/05/2021 à 15h15 par Amelie Brillet | Divers | 0

2021 - Netflix

La seconde moitié de la saison 5 de Lucifer arrive à la fin du mois, le 28 mai. En attendant, Netflix a diffusé un trailer, et des photos.

La série reprendra exactement là où elle s'était arrêtée, avec Dieu stoppant un combat entre ses "enfants", Lucifer, Amenadiel et Michael.





Dieu a d'ailleurs un autre objectif que d'arrêter la dispute de ses enfants. Ce sera l'occasion pour les téléspectateurs d'en apprendre plus sur sa relation avec eux.Les guests de la fin de saison 5 de Lucifer incluent Rob Benedict , dans le rôle d'un mercenaire qui se retrouve dans le chemin et de la LAPD; Scott Porter dans le rôle de Carol Corbett, un détective du passé de Dan qui joint la LAPD et établit rapidement une connexion avec Ella; Merrin Dungey dans le rôle de Sonya, une policière qui forme un lien inattendu avec Amenadiel; et Brianna Hildebrand dans le rôle de Rory, un ange rebelle qui espère suivre les traces de Lucifer.

Source : TV Line