Upfronts 2021: The Good Doctor renouvelée pour une saison 5

News Séries

Seriesaddict.fr le 05/05/2021 à 20h09 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2021 - ABC

ABC a renouvelé sa série The Good Doctor pour une saison 5.

Jusqu'ici pour la saison 4, la série réunit en moyenne 4.23 millions de téléspectateurs, pour un taux de 0.6 sur la cible des 18/49 ans. Soit une chute de 30% par rapport à la saison 3. The Good Doctor se classe troisième des 8 drames de la chaîne de la saison, derrière Station 19 et Grey's Anatomy.





Le drame médical met en scène Freddie Highmore dans le rôle du médecin autiste Shaun Murphy, qui surmonte des obstacles personnels et médicaux en travaillant à l'hôpital San Jose St. Bonaventure Hospital.Le casting est complété par Paige Spara Fiona Gubelmann et Will Yun Lee

Source : TV Line