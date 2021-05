Upfronts 2021: CW renouvelle Stargirl et Kung Fu

News Séries

CW a renouvelé deux de ses séries, Stargirl et Kung Fu.

La chaîne a renouvelé ses deux séries menées par des femmes. Stargirl continuera à briller, et Nicky va continuer à donner des coups !





Le renouvellement de Stargirl pour une saison 3 intervient des mois avant la diffusion de sa saison 2, le mardi 10 août prochain. Pour sa première saison, la série a réunit en moyenne 1.22 millions de téléspectateurs, et un taux de 0.2 sur la cible des 18/49 ans. Il s'agit de la série la plus regardée hors saison depuis plus de 6 ans. Kung Fu quant à elle a obtenu une saison 2 après seulement quelques épisodes diffusés. Jusqu'ici, elle réunit en moyenne 1.22 millions de téléspectateurs, pour un taux de 0.19. C'est la troisième série la plus regardée de la chaîne cette saison.

