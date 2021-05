Grey's Anatomy renouvelée pour une saison 18 avec Ellen Pompeo, Station 19 reviendra aussi

News Séries

ABC vient d'annoncer le renouvellement de sa série phare, Grey's Anatomy, pour une saison 18, qui sera toujours menée par Ellen Pompeo. La chaîne a aussi annoncé le renouvellement de Station 19 pour une saison 5.

Le renouvellement était en question, suite à la fin du contrat de son actrice principale, qui a finalement signé à nouveau. Elle continuera à incarner Meredith Grey pour encore au moins un an. En revanche, Jesse Williams ne reviendra pas, et ne finira pas non plus la saison 17 en cours.





Krista Vernoff restera showrunner de Grey's Anatomy et de Station 19.Grey's continue à régner en tant que série la plus regardée de ABC, avec un taux de 1.1 sur la cible des 18/49 ans et une moyenne de 5.3 millions de téléspectateurs. Station 19 est deuxième pour les deux mesures.L'automne dernier, Pompeo avait semé le doute: son contrat actuel se termine cet été, et elle avait annoncé que la saison 17 pourrait bien être la dernière, ajoutant que personne ne savait quand la série prendrait vraiment fin. Il semblerait que l chaîne et l'actrice aient trouvé un accord satisfaisant.

