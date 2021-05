Upfronts 2021: Prodigal Son n'aura pas de saison 3

News Séries

Seriesaddict.fr le 11/05/2021 à 18h37 par Amelie Brillet | Agenda | 1

2021

Malcolm Bright peut malheureusement ajouter l'abandon à la longue liste de ses problèmes. FOX a décidé d'annuler sa série Prodigal Son après deux saison.

Le season finale du 18 mai prochain sera donc désormais le series finale.





Même si la chaîne n'a rien confirmé, il semblerait que la décision d'annuler le thriller dramatique ait été très difficile, mais que les téléspectateurs n'étaient simplement pas assez nombreux.Jusqu'à l'épisode du 4 mai dernier et en moyenne cette saison, Prodigal Son a réunit 2 millions de spectateurs pour un taux de 0.2 sur la cible des 18/49 ans. Soit des chutes de 38 et 45% par rapport à sa première saison.La série mettait en scène Tom Payne dans le rôle de Malcolm Bright, un profiler pour la NYPD et, malheureusement, le fils de Martin Whitly ( Michael Sheen ), le serial killer plus connu sous le nom de The Surgeon. Bright assistait la division criminelle pour résoudre des meurtres non conventionnels, parfois avec le point de vue de son père, tout en essayant de gérer le coût psychologique de cette réunion avec Martin.Le casting comptait aussi Lou Diamond Phillips Frank Harts et Keiko Agena . La saison 2 avait introduit Catherine Zeta-Jones dans l'espoir d'améliorer les audiences.

Source : TV Line