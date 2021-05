Upfronts 2021: Call me Kat renouvelée pour une saison 2

News Séries

11/05/2021

FOX

Fox a renouvelé sa comédie Call Me Kat pour une saison 2.

La comédie menée par Mayim Bialik reviendra pour une nouvelle saison.





Call Me Kat a conclu sa première saison le 25 mars avec 2.02 millions de téléspectateurs, et un taux de 0.5 sur la cible des 18/49 ans.Bialik est à la tête de cette comédie à plusieurs caméras, une adaptation libre de la sitcom anglaise Miranda, qui compte la star de la série originale, Miranda Hart, parmi ses productrices. Après la mort de son père, Kat décide d'abandonner sa carrière de prof de maths et d'utiliser ses économies pour ouvrir un café à Louisville, qu'elle fait tourner à l'aide de ses employés Phil ( Leslie Jordan ) and Randi ( Kyla Pratt ). Cheyenne Jackson et Julian Gant complètent le casting.

