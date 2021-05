Upfronts 2021: FOX commande quatre séries dont The Cleaning Lady et Pivoting

News Séries

18/05/2021 par Amelie Brillet

Pivoting - 2021 - FOX

Les Upfronts battent enfin leur plein, et FOX a commandé quatre séries: The Cleaning Lady, Pivoting, Our Kind of People et The Big Leap.

The Cleaning Lady

Genre: Drame

Synopsis: Thony, docteur très intelligente, vient aux Etats-Unis pour faire soigner son fils malade. Mais quand le système ne fonctionne pas et la pousse à se cacher, elle refuse de se laisser faire. Elle devient femme de ménage pour la mafia et commence à dicter les règles du jeu.

Casting: Elodie Yung, Adan Canto, Martha Millan, Sebastien LaSalle et Valentino LaSalle.

Equipe: Miranda Kwok, Michael Offer, Melissa Carter



The Big Leap

Genre: Drame

Synopsis: Un groupe de personnages divers, manquant de chance, qui essaient de transformer leur vie en participant à une émission de télé-réalité (qui pourrait gâcher leur vie) de danse qui construit une production live du Lac des cygnes.

Casting: Scott Foley, Piper Perabo, Teri Polo, Ser’Darius Blain, Jon Rudnitsky, Raymond Cham Jr., Mallory Jansen, Kevin Daniels, Simone Recasner.

Equipe: Jason Winer, Liz Heldens, Sue Naegle



Our Kind of People

Genre: Drame, soap

Synopsis: Angela Vaughn, mère célibataire au tempérament bien trempé, veut créer un impact avec sa ligne de soins pour cheveux révolutionnaire qui met en avant la beauté naturelle des femmes noires. Mais Angela découvre un sombre secret du passé de sa mère, qui va chambouler son univers.

Casting: Yaya Dacosta, Morris Chestnut

Equipe: Lee Daniels, Karin Gist





Pivoting

Genre: Comédie

Synopsis: Trois femmes dont l'amitié devient plus forte après la mort de leur meilleure amie d'enfance.

Casting: Eliza Coupe, Ginnifer Goodwin, Maggie Q, Tommy Dewey, JT Neal, Julian Reyes

Equipe: Liz Astrof, Aaron Kaplan, Dana Honor