Upfronts 2021:CBS annule All Rise et The Unicorn

News Séries

Seriesaddict.fr le 18/05/2021 à 15h06 par Amelie Brillet | Agenda | 0

All Rise - 2021 - CBS

En cette saison des upfronts 2021, CBS fait le ménage: c'est malheureusement la fin pour All Rise et The Unicorn.

La chaîne a décidé d'annuler All Rise, son drame légal, après deux saisons. Cette année, la série a réunit en moyenne 4 millions de téléspectateurs, avec un taux de 0.45 sur la cible des 18/49 ans, soit une chute de 27% par rapport à sa première saison.





CBS a également annulé sa comédie The Unicorn , menée par Walton Goggins , après deux saisons.La série suivait un groupe d'amis proches qui se sont rassemblés pour aider leur ami veuf Wade à faire son deuil et continuer à vivre.Le destin de SEAL Team et de Clarice n'est toujours pas scellé. Cependant, si les séries venaient à être renouvelées, elles quitteraient CBS pour rejoindre la plateforme de streaming affiiée Paramount + (anciennement CBS All Access).