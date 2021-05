Upfronts 2021: FOX renouvelle The Resident, 911 et 911: Lone Star

News Séries

Seriesaddict.fr le 19/05/2021 à 14h18 par Amelie Brillet | Agenda | 0

The Resident - 2021 - FOX

Fox a renouvelé ses séries The Resident, 911 et 911: Lone Star.

Le drame médical The Resident a été renouvelé pour une saison 5, et reviendra les mardis.

Morris Chestnut, qui joue le neuro-chirurgien Barrett Cain depuis la saison 3, ne fera plus que des apparitions, ayant été casté dans Our Kind of People.





911 reviendra également pour une saison 5, et sera toujours diffusée le lundi. La saison a réunit en moyenne 6.5 millions de téléspectateurs pour un taux de 1.1 sur la cible es 18/49 ans, ce qui en fait la série la plus vue de la chaîne.Le casting est composé de Angela Bassett, Peter Krause, Oliver Stark, Kenneth Choi, Aisha Hinds, Ryan Guzman, Corinne Massiah, Rockmond Dunbar, Marcanthonee Jon Reis, Jennifer Love Hewitt, Gavin McHugh et John Harlan Kim. 911: Lone Star , qui reviendra quant à elle pour une saison 3, a réunit en moyenne, pour sa seconde saison, 5.5 millions de téléspectateurs, pour un taux de 0.9, ce qui en fait la seconde meilleure série de la chaîne.Le casting de la série inclut Rob Lowe, Ronen Rubinstein, Sierra McClain, Jim Parrack, Natacha Karam, Brian Michael Smith, Rafael Silva, Julian Works et Gina Torres.

Source : TV Line