Upfronts 2021: CBS Good Sam et Smallwood

20/05/2021

CBS

CBS mise sur des têtes qui nous sont familières pour ses nouvelles séries. La chaîne a commandé le drame médical Good Sam avec Sophia Bush, et la comédie Smallwood avec Pete Holmes.

Les upfronts vont bon train et c'est au tour de CBS de compléter ses commandes avec un drame médical, et une comédie.



Good Sam

Genre: Drame

Synopsis: Une chirurgienne talentueuse mais réprimée embrasse son rôle de chef après que son patron pompeux et renommé tombe dans le coma. Quand il se réveille et veut reprendre la chirurgie, c'est à elle de superviser cet homme qui n'a jamais reconnu son talent, et s'avère aussi être son père.

Casting: Sophia Bush, Jason Isaacs, Edwin Hodge, Skye P. Marshall et Michael Stahl-David.

Equipe: Katie Wech, Jennie Snyder Urman



Smallwood

Genre: Comédie

Synopsis: Un homme se fait renvoyer de l'usine General Motors et décide de suivre son rêve de devenir joueur de bowling professionnel. La série est inspirée de la vraie vie du joueur pro Tom Smallwood.

Casting: Pete Holmes, Chi McBride, Katie Lowes

Equipe: Mark Gross



Les deux séries rejoignent CSI: Vegas, FBI: International, NCIS: Hawaii et Ghosts, nouvellement commandées elles aussi.

