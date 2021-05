Upfronts 2021: ABC annule 5 séries dont Rebel et American Housewife

News Séries

Seriesaddict.fr le 18/05/2021 à 18h22 par Amelie Brillet | Agenda | 1

2021 - ABC

ABC fait le ménage dans sa programmation, en annulant pas moins de 5 séries:

C'est donc déjà fini pour la nouvelle série Rebel (2021), menée par Katey Sagal, le drame judiciaire For Life, qui n'aura que deux saisons, le spin-off de Black-ish situé dans les années 80, Mixed-ish, qui n'aura également eu que deux saisons, la comédie American Housewife, menée par Katy Mixon après 5 saisons et la nouvelle sitcom, Call Your Mother.





L'annulation de Rebel après seulement 5 épisodes est une surprise, sachant qu'elle est menée par Sagal, et créée par Krista Vernoff (showrunner et Grey's Anatomy et Station 19).Concernant Call Your Mother, l'actrice principale, Kyra Sedgwick a déploré le rythme de diffusion chaotique de la série.