Upfronts 2021: ABC renouvelle 5 séries dont A Million Little Things et The Rookie

le 18/05/2021

2021 - ABC

ABC a renouvelé cinq de ses séries: The Rookie, A Million Little Things, The Conners, The Goldbergs et Home Economics.

The Rookie, A Million Little Things et The Conners entreront dans leurs quatrièmes saisons, The Goldbergs (2013) reviendra pour sa saison 9 et Home Economics pour sa saison 2.





Ces cinq séries rejoignent les séries précédemment renouvelées par la chaîne, Big Sky Station 19 et black-ish Des 8 drames de ABC diffusés cette saison, The Rookie est cinquième pour le taux (derrière Grey’s, Station 19, Good Doctor et Big Sky), suivi par A Million Little Things. Parmi les 7 sitcoms diffusées cette saison, The Goldbergs et The Conners sont première et seconde, et Home Economics cinquième.

Source : TV Line