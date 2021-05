Upfronts 2021: This is Us: La saison 6 sera la dernière

News Séries

Préparez vous à dire au revoir aux Pearsons.

This Is Us, le drame de NBC, prendra fin avec sa sixième saison.



En 2019, la série avait été renouvelée pour des saisons 4, 5 et 6 d'un coup même si à l'époque, il n'avait pas été décidé que la saison 6 serait la dernière. Cependant Dan Fogelman, le créateur de la série, avait été honnête en déclarant que le season finale de la saison 3 devrait être vu comme la moitié de la série.





Cette année avec le COVID, le planning a été compliqué, mais la chaîne veut s'assurer que les téléspectateurs aient la meilleure expérience possible pour la dernière saison.Jusqu'ici, la saison 5 réunit en moyenne 5.6 millions de téléspectateurs, pour un taux de 1.0 sur la cible des 18/49 ans, soit des chutes de 29 % par rapport à la saison précédente.Le season finale de la saison 5 sera diffusé le mardi 25 mai.

