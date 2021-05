Outer Banks: La saison 2 revient cette année, les premières photos disponibles

News Séries





Netflix compte revenir à Outer Banks dans quelques mois.

La plateforme de streaming a annoncé qu'Outer Banks reviendrait cet été pour sa saison 2, sans plus de précisions. Elle a aussi dévoilé les premières images de cette nouvelle saison à venir.





Suivant leur fuite où ils ont échappé de justesse à la mort, la série reprendra avec John B et Sarah, courant pour leurs vies dans les Bahamas.Selon la description de Netflix, "les nouveaux amis amènent aussi les nouveaux ennemis alors qu'ils reprennent le chemin de l'or. Les enjeux grandissent aussi pour Kiara, Pope et JJ.La série met en scène Chase Stokes, Madelyn Cline Charles Esten et Drew Starkey

