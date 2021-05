Friends: trailer de la réunion spéciale sur HBO Max

News Séries

2021 - HBO Max

HBO Max a dévoilé le trailer officiel de la réunion spéciale très attendue de Friends.

Sortez les mouchoirs! Le service de streaming a dévoilé le trailer pour l'événement qui devrait s'avérer riche en émotions, et qui sera diffusé le 27 mai.





Nous aurons droit à tous les classiques: Matt LeBlanc et Matthew Perry dans leurs fauteuils en cuir, le casting entier jouant à un autre jeu de trivia, le retour de l'Armadillo des vacances, et le casting lisant un script.La réunion s'attaquera aussi à la question que tout le monde se pose toujours, à savoir si Ross et Rachel étaient vraiment séparés.L'événement non scripté offrira un regard émouvant sur la sitcom culte, diffusée de 1994 à 2004 sur NBC. Les six membres du casting, Jennifer Aniston Lisa Kudrow , Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer produisent l'épisode spécial, aux côtés des créateurs Kevin Bright, Marta Kauffman et David Crane.Les guests incluent David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon et Malala Yousafzai.

