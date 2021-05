Une date pour la dernière saison de Brooklyn Nine-Nine

News Séries

NBC a enfin annoncé une date pour la saison 8, qui sera la dernière, de sa comédie Brooklyn Nine-Nine.

Après 16 mois loin des écrans, Brooklyn Nine-Nine reviendra le 12 août avec un double épisode pour sa huitième et dernière saison.









Les épisodes suivant seront diffusés deux par deux pendant quatre semaines, mais il y aura des pauses dues au football américain.La chaîne a aussi dévoilé une rétrospective qui offre une vue rapide des nouveaux parents Jake et Amy et de leur nouveau fils, Mac, alors qu'ils entrent dan le commissariat.On a aussi un court synopsis, qui fait allusion aux changements qui ont été faits pour cette saison 8: Jake et l'équipe essaient de trouver un équilibre entre leurs vies professionnelles et personnelles, au cours d'une année très compliquée.La saison finale de 10 épisodes de Brooklyn Nine-Nine a été repoussée quand les premiers scripts ont été abandonnés après les incidents de l'été dernier, qui ont mené à des manifestation sur l'ensemble des Etats-Unis, contre les violences policières, suivant l'horrible meurtre de George Floyd. Peu de temps après, Andy Samberg a confirmé que la série "faisait un pas en arrière" alors que le casting, les auteurs et les producteurs essayaient de réussir à faire une comédie sur la police, dans le contexte actuel.

