Upfronts 2021: SEAL Team et Evil continueront sur Paramount+

26/05/2021

C'est officiel: CBS a défini le sort de deux séries, SEAL Team et Evil, qui continueront leur chemin sur le service de streaming Paramount+.

SEAL Team aura bien une saison 5, et la saison 2 de Evil, attendue, va enfin pouvoir être diffusée, le tout sur le service de streaming de CBS.





Le sort n'est cependant toujours pas fixé pour Clarice , qui n'a pas encore été renouvelée pour une saison 2. SEAL Team diffusera les premiers épisodes de sa saison 5 sur CBS, avant de rejoindre Paramount+.En moyenne, la saison 4 réunit près de 4 millions de téléspectateurs, pour un taux de 0., soit des chutes de 20 et 27 % par rapport à la saison 3. Evil a quant à elle débuté en septembre 2019 et s'est rapidement fait renouveler pour une saison 2 un mois plus tard. Mais aucun nouvel épisode n'a été diffusé depuis la fin de la saison 1, en janvier 2020, il y a près d'un an et demi.L'attente est cependant terminée puisque la saison 2 de 13 épisodes arrivera le dimanche 20 juin.

