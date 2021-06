Firefly Lane renouvelée pour une saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 02/06/2021 à 17h45 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2021 - Netflix

La balade de Netflix à Firefly Lane va continuer ! Netflix a renouvelé son drame pour une saison 2.

La saison 2 de Firefly Lane, le drame mené par Sarah Chalke et Katherine Heigl, débutera en 2022.





La première saison de 10 épisodes a été diffusée début février, et a reçu des critiques mitigées.Basée sur le roman du même nom de Kristin Hannah (qui est aussi co-productrice de la série), Firefly Lane raconte l'amitié entre deux meilleures amies très différentes, Tully (Heigl) et Kate (Chalke), sur une période de 30 ans.Le casting est complété par Ben Lawson , Yael Yurman et Beau Garrett.