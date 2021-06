Jupiter's Legacy annulée, mais Netflix a déjà commandé un spin-off

News Séries

Seriesaddict.fr le 03/06/2021 à 11h36 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2021 - Netflix

C'est déjà fini pour Jupiter’s Legacy: Netflix a annulé sa série après une seule saison, un mois après sa diffusion.

L'adaptation des romans graphiques de Mark Millar et Frank Quitely n'aura duré qu'une petite saison de 8 épisodes.





Cependant, le service de streaming garde la franchise en vie grâce à, une nouvelle série sur des super vilains, dans l'univers de Jupiter's Legacy.Jupiter’s Legacy mettait en scène Josh Duhamel dans le rôle de Sheldon Sampson, le leader d'une équipe de super héros; Leslie Bibb dans le rôle de Grace Sampson, la femme puissante de Sheldon, mais aussi Ben Daniels Mike Wade et Matt Lanter Supercrooks se concentrera sur un groupe de super vilains, arnaqueurs, voleurs et casseurs de jambes qui s'assemblent pour le casse du siècle et l'histoire criminelle la plus outrageante que vous ayez jamais vu.

Source : TV Line