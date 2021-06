FX programme 6 séries: What We do In The Shadows, American Crime Stories...

News Séries

FX prépare son été et sa rentrée en programmant ses séries: Impeachment: American Crime Story, What We Do in the Shadows, Y: The Last Man, Archer, Reservation Dogs et l'anthologie sans titre de B.J Novak.

Impeachment: American Crime Story, qui reviendra sur le scandale de la fin des années 90 sur le président Bill Clinton, sera diffusé à partir du mardi 7 septembre.

La suite longtemps attendue de l'anthologie s'attaquera à la crise nationale qui a mis en avant Paula Jones, Monica Lewinsky et Linda Tripp, les principales impliquées dans la première procédure de destitution depuis plus d'un siècle dans le pays.



Le casting inclut Edie Falco dans le rôle d'Hilary Clinton, Clive Owen en tant que Bill Clinton, Beanie Feldstein dans le rôle de Monica Lewinsky, Sarah Paulson dans le rôle de Linda Tripp, Betty Gilpin qui interprètera Ann Coulter, Annaleigh Ashford qui sera Paula Jones et Billy Eichner dans le rôle de Matt Drudge.



La saison 3 de What We Do in the Shadows débutera quant à elle le jeudi 2 septembre. La nouvelle saison démarrera avec les colocataires en panique, ne sachant pas comment s'occuper de Guillermo après avoir découvert qu'il est un tueur de vampires.





FX a aussi annoncé que Y: The Last Man ,, basé sur le comic populaire de Brian K. Vaughan et Pia Guerra, commencera lesur FX on Hulu. La série traverse un monde post-apocalyptique dans lequel un événement cataclysmique a décimé tous les mammifères avec un chromosome Y, à part un homme et son singe. La série suit les survivants de ce nouveau monde alors qu'ils luttent pour restaurer ce qui a été perdu et qu'ils essaient de saisir l'opportunité de construire quelque chose de meilleur.Ben Schnetzer, Diane Lane et Amber Tamblyn font partie du casting.La chaîne a aussi annoncé que sa comédie Reservation Dogs serait diffusée à partir dusur FX on Hulu, qu' Archer (2009) reviendrait pour sa saison 12 lesur FXX, et que l'anthologie sans titre de B.J. Novak débuterait avec ses deux premiers épisodes lesur FX on Hulu.

