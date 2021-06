Shadow and Bone renouvelée pour une saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 09/06/2021 à 15h25 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2021 - Netflix

Netflix n'en a pas fini avec le Grishaverse ! Shadow and Bone a officiellement été renouvelée pour une saison 2!

Selon les chiffres interne de Netflix, plus de 55 millions de membres ont commencé à regarder la série, dans les 28 jours suivant sa diffusion. Shadow and Bone a aussi été dans le Top 10 du service de streaming dans 93 pays à travers le monde, et a atteint le Top 1 dans 79 d'entre eux, dont les Etats-Unis, le Brésil, l'Allemagne, la Russie, l'Espagne et l'Afrique du Sud.



Netflix a aussi diffusé une vidéo pour l'annonce du renouvellement:







Adaptée de la trilogie à succès de Leigh Bardugo, Shadow and Bone suit Alina (Jessie Mei Li), une jeune femme qui semble ordinaire dont la vie est bouleversée quand elle montre son pouvoir d'appeler la lumière. Son récent don la met sur le chemin du général Kirigan (Ben Barnes), un puissant leader Grisha qui commence comme un mentor et potentiel intérêt amoureux, avant de dévoiler ses plans diaboliques.

Source : TV Line