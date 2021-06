Une date pour la saison 2 de Locke & Key

News Séries

Seriesaddict.fr le 23/06/2021

2021 - Netflix

Netflix a annoncé une date (ou presque) pour la saison 2 de sa série Locke & Key, et a dévoilé les premières images de la nouvelle saison.

Les portes de la maison des clés rouvriront cet automne! Locke & Key reviendra en octobre, mais Netflix n'a pas encore annoncé de date spécifique.



Basée sur la série de comic books à succès de Joe Hill et Gabriel Rodriguez, Locke & Key met en scène Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones, Jackson Robert Scott, Petrice Jone, Laysla De Oliveira et Griffin Gluck.



Aaron Ashmore, Brendan Hines et Hallea Jones rejoindront également le casting de la seconde saison.



Netflix a renouvelé Locke & Key pour une troisième saison en décembre 2020, neuf mois après le renouvellement pour une saison 2.





Source : TV Line