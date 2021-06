Outer Banks: Une date et un trailer pour la saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 16/06/2021 à 14h27 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2021 - Netflix

Netflix a dévoilé un teaser, et une date de programmation pour la saison 2 de sa série Outer Banks.

Le drame suivant une bande d'adolescents reviendra avec de nouveaux épisodes le vendredi 30 juillet. Le service de streaming a aussi dévoilé le teaser officiel de la saison à venir:





Selon le casting lui-même, la saison 2 va tester la bande comme jamais. Tout ce que les fans ont aimé dans la saison 1 a été amplifié, plus de mystères, de romances, et des enjeux plus élevés. C'est une aventure pleine d'action qui les attends.La saison 2 reprendra avec John B et Sarah, en fuite aux Bahamas, et dépassés, n'arrivant pas à se faire à leur nouvel environnement. Pendant ce temps, les enjeux deviennent plus importants pour Kiara, Pope et J.J., alors que de nouveaux amis apportent de nouveaux ennemis dans la chasse à l'or.

Source : TV Line