Titans: Une date et un teaser pour la saison 3

News Séries

Seriesaddict.fr le 21/06/2021 à 20h54 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2021 - HBO Max

HBO Max a diffusé un teaser et a annoncé une date pour la saison 3 de sa série, Titans.

Le voyage de l'équipe des Titans à Gotham City s'annonce sérieux! La série reviendra avec trois épisodes le jeudi 12 août, les épisodes suivant étant diffusé chaque jeudi suivant, jusqu'au 21 octobre.





Les circonstances vont attirer les héros jusqu'à Gotham City, où ils retrouveront de vieux amis, et devront faire face à de nouvelles menaces. Au cours du chemin Jason Todd (joué par Curran Walters) prendra l'identité de Red Hood, dans son obsession de faire tomber sa vieille équipe.De retour pour la saison 3, en plus de Walters, on retrouvera Brenton Thwaites Teagan Croft , Ryan Potter, Conor Leslie, Damaris Lewis, Joshua Orpin, Alan Ritchson et Minka Kelly De nouvelles têtes feront également leur apparition dans la saison 3 de Titans: Savannah Welch dans le rôle de Barbara Gordon, la commissaire de la police de Gotham City ; Jay Lycurgo dans le rôle de Tim Drake, alias le troisième Robin; et Vincent Kartheiser dans le rôle de Jonathan Crane, un prisonnier de l'asile d'Arkham qui, en tant que Scarecrow, avait l'habitude de terroriser Gotham City en utilisant des toxines pour exploiter les phobies de ses ennemis.

Source : TV Line