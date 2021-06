Cruel Summer renouvelée pour une saison 2

News Séries

Freeform a renouvelé sa série Cruel Summer pour une saison 2.

Le thriller psychologique, qui vient de conclure sa première saison, es assuré de revenir avec de nouveaux épisodes.





Tara Duncan, la présidente de la chaîne, a expliqué que la décision de renouveler Cruel Summer avait été facile, puisqu'il s'agit du meilleur début d'audience pour la chaîne, et que le public a tout de suite adhéré à l'histoire.La série met en scène Olivia Holt dans le rôle de la populaire Kate Wallis et Chiara Aurelia dans celui de l'étrange Jeanette Turner. Au fil de trois timelines différentes, en 1993, 1994 et 1995, les téléspectateurs suivent l'histoire de Kate qui disparait, pour être secourue plus tard, accusant Jeanette de ne pas l'avoir aidée quand elle a vue que Kate était retenue captive.Le casting inclut aussi Michael Landes Blake Lee et Brooklyn Sudano

