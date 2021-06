See renouvelée pour une saison 3, une date et un trailer pour la saison 2

News Séries

2021 - Apple TV+

Les choses s'annoncent bien pour See, qui vient d'être renouvelée pour une saison 3 pour Apple TV+.

En plus de cette annonce, Apple a aussi dévoilé que la saison 2 débuterait le vendredi 27 août, et a diffusé un trailer pour l'occasion:





Situé dans un futur où la majorité de l'humanité a été décimée par un virus et où les seuls survivants sont aveugles, See met en scène Jason Momoa dans le rôle de Baba Voss, chef d'une tribu qui se bat pour réunir sa famille déchirée et s'éloigner de la guerre et de la politique qui l'entourent.Dans le teaser, Baba Voss est à la recherche de sa fille perdue, qui a le don de la vue... et fait confiance à son père pour qu'il la retrouve. Mais celui qui la retient, joué par le nouveau venu, l'informe que Baba Voss "lui doit plus que ce qu'elle ne peut imaginer"...

