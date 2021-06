Zoey's Extraordinary Playlist annulée après 2 saisons

News Séries

Seriesaddict.fr le 22/06/2021 à 10h43 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2021 - NBC

NBC a annulé sa dramédie musical Zoey’s Extraordinary Playlist après deux saisons.

Le service de streaming attaché à la chaîne, Peacock, était en négociations pour reprendre la série pour une saison finale de huit épisodes, mais elles se sont soldées par un échec.





Lionsgate, le studio derrière la série, est déjà en train de proposer la série à d'autres plateformes de streaming, et il se pourrait qu'il y ait des intéressés.Cette saison, Zoey’s Extraordinary Playlist a réunit en moyenne 1.8 millions de téléspectateurs, pour un taux de 0.35. Des chutes de 10 et 17 % par rapport à l'année précédente. Sur les 14 drames de NBC, elle était 13ème en termes d'audiences, et 12ème en termes de taux.Le finale de la saison 2, diffusé le 16 mai dernier, s'est clôturé sur un cliffhanger: Max avait soudainement des pouvoirs et pouvait entendre les chansonss de coeur de Zoey; une reprise exubérante de "I Melt With You".

Source : TV Line