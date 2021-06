blackAF n'aura finalement pas de saison 2, Netflix prévoit une franchise de films

News Séries

#blackAF a été dé-renouvelée...

La comédie semi-autobiographique de Kenya Barris pour Netflix, qui avait été renouvelée il y a un an, ne reviendra pas dans sa forme actuelle.





La sitcom est actuellement redéveloppée pour devenir, potentiellement, une franchise de film pour le géant du streaming.#blackAF, dont la première (et maintenant unique) saison a été diffusée le 17 avril 2020, mettait en scène Barris dans une version fictionnelle de lui-même, alors que Rashida Jones était productrice, et jouait sa femme Joya. La saison de 8 épisodes parlait de ce que signifiait être une famille noire "nouvellement" riche, essayant de bien faire dans le monde moderne.Le casting était complété par Genneya Walton Ravi Cabot-Conyers et Richard Gardenhire Jr..

