The Upshaws renouvelée pour une saison 2

le 29/06/2021

Netflix a renouvelé sa comédie The Upshaws pour une saison 2.

La sitcom sur une famille noire de classe ouvrière a été renouvelée pour une saison 2 de 16 épisodes, soit 6 de plus que les 10 de la première saison.





Créée par Regina Hicks et Wanda Sykes (qui sont aussi showrunners), la série suit Bennie Upshaw ( Mike Epps ), un mécanicien au bond fond dans l'Indianapolis, qui fait de son mieux pour subvenir aux besoins de sa famille. Sa famille semi-conventionnelle se compose de sa femme Regina ( Kim Fields ), son fils aîné Bernard ( Jermelle Simon ), ses plus jeunes filles Aaliyah et Maya ( Khali Spraggins et Journey Christine), et son fils adolescent Kelvin ( Diamond Lyons ), qu'il a eu avec une autre femme nommée Tasha (Gabrielle Dennis).La demi-soeur de Bennie, Lucretia ( Wanda Sykes ) vient compléter le tableau.

Source : TV Line