Sex Education saison 3: une date, et des photos

le 29/06/2021

2021 - Netflix

Netflix a annoncé la date de retour de Sex Education, pour sa saison 3! Elle a aussi dévoilé quelques images pour les nouveaux épisodes.

Sex Education est presque de retour, après une pause de pas moins de 20 mois ! La plateforme de streaming diffusera la troisième saison de Sex Education dès le vendredi 17 septembre.



Comme pour les deux premières saisons, la saison 3 comportera 8 épisodes. On y verra Otis (Asa Butterfield) qui a des relations sexuelles sans implications, Eric (Ncuti Gatwa) et Adam (Connor Swindells) qui rendent leur relation officielle et Jean (Gillian Anderson) qui attend un bébé. Pendant ce temps, la nouvelle cheffe enseignante Hope (Jemima Kirke) essaiera de rendre son excellence à Moordale ce qui, si on en croit les photos ci-dessous, passe par de nouveaux uniformes chic.



En plus de Kirke, d'autres nouvelles têtes rejoindront le casting de la saison 3: Jason Isaacs jouera Peter Groff, le grand frère de Mr. Groff, avec plus de succès et peu de modestie; Dua Saleh jouera Cal, étudiant.e de Moordale non binaire qui entre en collision directe avec la nouvelle vision de l'école imaginée par Hope, et Indra Ové jouera Anna, la mère adoptive d'Elsie, la demi-soeur de Maeve.





