Made For Love renouvelée pour une saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 29/06/2021 à 15h00 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2021 - HBO Max

HBO Max vient de renouveler sa dramédie Made for Love pour une saison 2.

Christina Lee continuera à être showrunner pour cette seconde saison mais sera rejointe par Alissa Nutting, auteure du roman sur lequel la série est basée.





La comédie noire dystopique suit Hazel Green ( Cristin Milioti ), une femme dans la trentaine qui s'échappe de son mariage suffocant au magnat de la Tech Byron Gogol ( Billy Magnussen ), mais elle se rend compte que Byron a implanté un appareil de monitorage dans son cerveau, le "Made for Love chip", qui peut traquer le moindre de ses mouvements.Le casting de Made for Love est complété par Ray Romano Dan Bakkedahl et Noma Dumezweni

Source : TV Line