Foundation: Une date et un trailer pour l'adaptation d'Apple TV+

29/06/2021

Apple TV+ a dévoilé la date de diffusion de sa série très attendue Foundation (2021), avec un tout nouveau trailer.

L'adaptation de la série de romans de science-fiction Fondation d'Isaac Asimov débutera sa première saison de 10 épisodes le vendredi 24 septembre, avec trois épisodes. Le reste de la saison sera diffusée de manière hebdomadaire.





La série suit le Dr. Hari Seldon ( Jared Harris ), qui prédit la chute proche de l'Empire Galactique. Lui et quelques loyaux suiveurs tentent de reconstruire et de préserver le futur de la civilisation.Enragés par les déclarations, les Cléons, une longue ligne de clones empereurs, craignent que leur emprise sur la galaxie s'affaiblisse. Lee Pace joue le rôle de l'Empereur de la galaxie Brother Day, en plus de Lou Llobell et Leah Harvey. Laura Birn, Terrence Mann , Cassian Bilton et Alfred Enoch complètent le casting.

