Good Girls annulée

29/06/2021

NBC a officiellement annulé sa dramédie Good Girls après 4 saisons.

La chaîne et le studio Universal espéraient ramener Good Girls pour une saison 4 plus courte, histoire de clôturer l'histoire, mais ça n'a pas été possible, d'un point de vue financier.





Il n'y a pas non plus d'espoir du côté d'un éventuel repreneur, même pas de Netflix. Pourtant, les trois premières saisons, disponibles sur la plateforme, y ont très bien fonctionné.La chaîne poursuivra la diffusion des derniers épisodes, jusqu'au double season (maintenant series) finale, le 22 juillet.Good Girls suivait trois mères de banlieue qui se sont retrouvées dépassées, en blanchissant de l'argent. Cette saison, la série réunit en moyenne 1.5 millions de téléspectateurs, pour un taux de 0.34. Soit des chutes de 18% par rapport à la saison précédente. Des 14 drames de NBC, elle est 13ème en termes de taux, et dernière en termes d'audiences.

