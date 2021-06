Good Omens renouvelée pour une saison 2

News Séries

Nous reverrons Aziraphale et Crowley.

Good Omens, d'abord conçue comme une mini-série, a été renouvelée pour une saison 2. Michael Sheen et David Tennant reprendront leurs rôles respectifs de l'ange Aziraphale, et du démon Crowley dans 6 nouveaux épisodes, dont le tournage commencera plus tard cette année en Écosse.





Selon Amazon, la saison 2 explorera des storylines qui vont au delà du matériel de source pour mettre en lumière l'amitié improbable entre Aziraphale, ange maniaque et marchand de livres rares, et de Crowley, démon qui vit à 100 à l'heure. Ayant été sur Terre depuis son commencement et avec l'Apocalypse évitée, ils se remettent à vivre facilement au milieu des mortels dans le quartier de Soho à Londres, quand un messager inattendu leur présente un mystère surprenant.Neil Gaiman continuera à produire la série, et à être showrunner aux côtés de Douglas Mackinnon.La première saison de Good Omens a été diffusée sur Amazon Prime en mai 2019, et était basée sur le roman très aimé Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch, de Terry Pratchett et Neil Gaiman.En plus de Sheen et Tennant, le casting de la première saison comptait Jon Hamm Anna Maxwell Martin et Mireille Enos

