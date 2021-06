The Many Saints of Newark: Trailer pour le film prequel des Sopranos

News Séries

2021 - HBO Max

HBO Max a dévoilé le trailer de The Many Saints of Newark, le film qui sert de prequel à la série culte HBO, The Sopranos.

Le film qui un jeune Tony (joué par Michael Gandolfini, le fils de James Gandolfini), qui grandit dans l'une des périodes les plus mouvementées de l'Histoire de Newark, devenant un homme lors que des gangsters rivaux commencent à s'élever et challenger la toute puissante famille du crime DiMeo, et son emprise sur une ville qui se déchire de plus en plus.







Le casting est complété par Vera Farmiga qui joue la mère de Tony, Livia; Corey Stoll dans le rôle de Uncle Junior, Billy Magnussen dans celui de Paulie “Walnuts” Gualteri, John Magaro dans le rôle de Silvio Dante, Jon Bernthal qui joue Giovanni “Johnny Boy” Soprano, Alessandro Nivola dans le rôle de Dickie Moltisanti, alias le père de Christopher Moltisanti, Leslie Odom Jr., Michela De Rossi et Ray Liotta.



Réalisé par Alan Taylor, le film sortira au cinéma aux Etats-Unis le 1er Octobre, et sera aussi disponible, à cette date et pendant un mois, sur HBO Max.





The Sopranos a été diffusée sur HBO de 1999 à 2007, recevant une nomination aux Emmys Awards pour meilleur drame à chaque fois qu'elle était éligible.

