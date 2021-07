Loki renouvelée pour une saison 2

News Séries

Disney+ a renouvelé sa série Loki pour une saison 2.

Loki met en scène Tom Hiddleston dans le rôle di Dieu Asgardien, un rôle qu'il interprète pour Marvel depuis 2011.





La première saison de 6 épisodes mettait aussi en scène Owen Wilson dans le rôle de l'agent Mobius, Sophia Di Martino dans celui de Sylvie, Gugu Mbatha-Raw dans le rôle de la Juge Ravonna Renslayer et Wunmi Mosaku dans celui de Hunter B-15.La série était la troisième série Marvel à être diffusée sur Disney+ cette année, aprèset The Falcon and the Winter Soldier , mais c'est la première à bénéficier d'un renouvellement officiel.On ne sait pas encore quand Disney+ a prévu de diffuser la seconde saison de Loki.

