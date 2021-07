Pas de saison 2 pour Cursed

News Séries

C'est déjà fini pour la série Netflix sur la légendaire Lady of the Lake. Cursed (2020) a été annulée après seulement une saison.

Cursed ré-imaginait la légende du Roi Arthur à travers les yeux de Nimue, une héroïne adolescente avec un don mystérieux, destinée à devenir la puissante (et tragique) Lady of the Lake. Après la mort de a mère, elle trouve un allié inespéré en la personne d'Arthur, un jeune mercenaire en quête pour trouver Merlin et livrer une épée ancienne. Au cours de son épopée, Nimue devient un symbole de courage et de rébellion contre les terrifiants Red Paladins, et leur complice, le Roi Uther.





Le drame fantastique mettait en scène Katherine Langford (Nimue), Devon Terrell (Arthur), Gustaf Skarsgard (Merlin), Daniel Sharman (Lancelot), Sebastian Armesto (King Uther), Lily Newmark (Pym), Peter Mullan (Father Carden), Shalom Brune-Franklin (Morgana), Bella Dayne (Red Spear) et Matt Stokoe (Gawain).La première, et maintenant unique saison de Cursed comptait 10 épisodes, et a été diffusée le 17 juillet 2020.

