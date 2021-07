The Witcher: Une date et un trailer pour la saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 28/07/2021 à 14h53 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2021 - Netflix

Netflix a enfin annoncé la date de diffusion de la saison 2 de The Witcher.

Le drame fantastique reviendra pour sa saison 2 le vendredi 17 décembre. Soit presque deux ans après la diffusion de la première saison, le 20 décembre 2019. Le service de treaming a aussi dévoilé un trailer pour la saison à venir:





Basée sur les romans d'Andrzej Sapkowski, The Witcher met en scène Henry Cavill dans le rôle de Geralt of Rivia, un chasseur de monstres solitaire luttant pour trouver sa place dans le monde quand son destin l'unit à une puissante sorcière et une jeune princesse, alors qu'ils avancent ensemble sur un continent de plus en plus volatile.

Source : TV Line