Rutherford Falls renouvelée pour une saison 2

Seriesaddict.fr le 29/07/2021 à 12h00 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2021 - Peacock

Peacock a renouvelé sa comédie Rutherford Falls pour une saison 2.

La comédie qui se déroule dans une petite ville et est menée par Ed Helms reviendra pour une seconde saison, après sa première de 10 épisodes, diffusée il y a trois mois sur le service de streaming.





La production de la nouvelle saison de Rutherford Falls commencera plus tard cette année, pour une diffusion en 2022.Rutherford Falls suit deux meilleurs amis depuis toujours, Nathan Rutherford et Reagan Wells ( Jana Schmieding ), qui se retrouvent à un carrefour quand leur ville endormie se réveille soudainement.Le casting est complété par Michael Greyeyes Jesse Leigh et Dustin Milligan

Source : TV Line