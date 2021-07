Dexter: une date pour le revival

News Séries

Seriesaddict.fr le 30/07/2021 à 22h09 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2021 - Showtime

Showtime a révélé le trailer de la saison 9 de Dexter, via un trailer pour le comic con.

La mini-série de 10 épisodes qui sert de revival à Dexter débutera le dimanche 7 novembre.





On y verra Dexter vivre dans la ville fictionnelle d'Iron Lake, dans le nord de l'Etat de New-York, sous le nom de Jimmy Lindsay.Dexter: New Blood reprend près d'une décennie après le (très mauvais) series finale de 2013. Clancy Brown jouera le principal antagoniste de la saison, Kurt Caldwell, le maire non officiel d'Iron Lake.Le casting est complété par Julia Jones, Alano Miller et Jamie Chung Deux acteurs emblématiques des premières saisons feront une brève apparition: Jennifer Carpenter , dont le personnage Debra avait été tué dans le dernier épisode, reviendra par le biais d'un flashback ou un moment rêvé. De la même manière, John Lithgow reprendra son personnage de Trinity Killer l'espace de quelques instants, même si Dexter l'avait tué dans la saison 4. Michael C. Hall a expliqué que les mauvais critiques (justifiées, c'était probablement le pire series finale jamais créé) au series finale avaient été une inspiration pour la saison 9. Ils ont saisi l'opportunité de le revisiter, et de redéfinir le sens de la fin de la série, et de son héritage.

Source : TV Line