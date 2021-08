Une saison 2 pour The White Lotus

News Séries

The White Lotus - 2021 - HBO

HBO a renouvelé sa série The White Lotus pour une saison 2.

Et de deux pour la série The White Lotus ! Alors que la première saison n'est pas encore terminée, la chaîne HBO a décidé d'accorder une deuxième saison à sa nouvelle série.



Une saison 2 qui s'annonce différente notamment à cause du casting. La localisation restera la même.



Pour rappel, The White Lotus suit les vacances de divers clients d'un hôtel sur une semaine, alors qu'ils se relaxent et rajeunissent au paradis. Mais chaque jour qui passe amène une sombre complexité à ces voyageurs, au staff de l'hôtel et au bâtiment idyllique lui-même.



