Une date pour la saison 3 de YOU sur Netflix

Joe Goldberg reviendra finalement cet automne, juste à temps pour Halloween.

La troisième saison de YOU, la série de Netflix, reviendra le vendredi 15 octobre. Le service de streaming a profité de l'annonce pour révéler le nom du bébé de Joe et de Love: Henry. Regardez le teaser:





Whoever said raising a child would be a piece of cake? YOU S3 is coming October 15. pic.twitter.com/sFzdSjxEGS